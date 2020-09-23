Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1086, Brezilya'da 836, Meksika'da 651 kişi öldü - Son Dakika

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1086, Brezilya'da 836, Meksika'da 651 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1086, Brezilya'da 836, Meksika'da 651 kişi öldü.

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1086, Brezilya'da 836, Meksika'da 651 kişi öldü, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1086, Brezilya'da 836, Meksika'da 651 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1086 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90 bin 21'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 83 bin 347 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 646 bin 10'a çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 4 milyon 587 bin 613 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 836 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 138 bin 108'e, vaka sayısı da 33 bin 536 artarak 4 milyon 591 bin 604'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 945 bin 422 vaka ve 34 bin 266 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 945 bin 627 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 651 artarak 74 bin 348'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 683 artışla 705 bin 263'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 506 bin 732 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez virüs nedeniyle can kaybı kaydedilmişti.

Hindistan, Brezilya, Meksika, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 08:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1086, Brezilya'da 836, Meksika'da 651 kişi öldü - Son Dakika

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