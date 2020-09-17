Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Kovid-19 denetimleri

Malatya'da .yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Malatya'da .yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimine katıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kent merkezinde Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Esnafları denetleyen Baruş, sosyal mesafe kurallarına uymayan esnaflar ile yedek maske bulundurmayan ticari taksi şoförlerini uyararak, pandemi tedbirlerine uyulmasını istedi.

Denetimi ardından gazetecilere açıklama yapan Baruş, amaçlarının Kovid-19 tedbirlerine farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Kentte 500'ün üzerinde denetim ekibinin bulunduğunu, polis ve jandarmanın da denetimlere katıldığını dile getiren Baruş, pandemiyle mücadelede vatandaşların da kurallara riayet etmesini gerektiğinin altını çizdi.

Kentte kritik sürecin devam ettiğine işaret eden Baruş, vatandaşlara seslenerek, şunları söyledi:

"Malatya'daki kritik süreç halen devam ediyor. Vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum, lütfen sosyal hayatınızda biraz fedakarlık edin, gereksiz yere sokağa çıkmayın. Gençler, çocuklar gereksiz yere sokaklara çıkmasın, kalabalık ortamlara girmesin. Şu zamanlarda hastalığın bulaşma riski çok yüksek. Her sokakta dolaşma bizim için risk. Herkes kendisinin polisi jandarması olacak, herkes kendisini koruyacak."

Baruş, pandeminin yayılım hızının azaltılması için vatandaşlardan aile ziyaretleri ile yemek davetlerine bir süre ara vermelerini istedi.

Bir gazetecinin "testi pozitif çıkan bazı hastaların toplu taşıma araçlarıyla evlerine gönderiliyor, bununla ilgili neler söylersiniz" sorusuna Baruş, "Kovid-19 hastalarının evlerine nakliyle ilgili biz tedbir aldık. Hastane önünde yoğunluk olduğunda bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Şu an Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde 10 araç var, şoförün izole edildiği bir ortamda hastaların evlere nakli için kullanılıyor. Vatandaşlarımız oradaki araçlardan yararlansın." yanıtını verdi.

Baruş, karantina kurallarını ihlal eden yaklaşık 10 kişinin öğrenci yurtlarında karantinaya alındığına işaret ederek, "Yurtlarda zorunlu karantinaya tabi tutuyoruz. Bu muameleye maruz kalmak istemeyen pozitif vakalar ile bunlara temas edenler mutlaka evlerinde izole olsun. İzole olması gerekenlerin sokakta dolaştığını saptarsak, bu tedbire başvurmak zorundayız. Yurtlarda zorunlu karantinada kalanlardan yaptığımız masrafları geri alacağız. Pandemi tedbirleri kapsamında kesilen cezaların caydırıcı olup olmadığı, maliye tarafından gönderilen tahsil makbuzları gittiğinde görürler. Şu an tahsilata geçildi. Kesilen cezaların tamamı tahsis edilecek." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "testi pozitif çıkan bazı hastaların toplu taşıma araçlarıyla evlerine gönderiliyor, bununla ilgili neler söylersiniz" sorusuna İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ise aynı soruya, "Kovid-19 hastasını kesinlikle toplu taşıma aracıyla evine göndermedik. Test yaptırmış ve sonucu belli olmamışsa bu tür hastaların kendi imkanlarıyla gittiğini biliyoruz. Biz Kovid-19 hastasına şimdiye kadar kendi imkanlarınla evine git demedik." yanıtını verdi.

Denetimde Baruş'a, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ile İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit eşlik etti.

İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise sorumluluk bölgelerindeki pandemi tedbirleri kasamında denetimler yaptı.

İş yerlerini de denetleyen jandarma ekipleri, esnaflardan pandemi tedbirlerine uymasını istedi.

Kovid-19 denetimleri

Toplu Taşıma, Koronavirüs, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

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