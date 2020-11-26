KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen hemşire, çocuklarının üzülmemesi için hastalığını gizlemiş - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen hemşire, çocuklarının üzülmemesi için hastalığını gizlemiş

26.11.2020 11:13
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen hemşire, çocuklarının üzülmemesi için hastalığını gizlemiş, System.String[]

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi göğüs hastalıkları servisi hemşiresi Hatice Kurban ile Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi göğüs hastalıkları servisi hemşiresi Hatice Kurban ile Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şaban Gönül, tedavi sürecinde yaşadıkları zorlukları dile getirerek, vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.

Hatice Kurban, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının sağlık çalışanları açısından çok yıpratıcı olduğunu söyledi.

Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinden kısa süre sonra nisan ayında testinin pozitif çıktığını ifade eden Kurban, "Sürecin ne kadar zor, ne kadar ağır olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem hastalar hem biz sağlık çalışanları için çok zor." dedi.

Kurban, maske, mesafe ve hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, iki kat eldiven, 3 maske ile görev yaptığını anlattı. Bu şekilde çalışmanın çok zor olduğunu dile getiren Kurban, "Alıştık artık. Kendimizi, çalışma arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi korumak için bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Biz sağlık çalışanları olarak hiç zorlanmıyoruz çünkü sevdiklerimize, iş arkadaşlarımıza, ailemize önem veriyoruz. Bu virüsü hastadan hastaya, sevdiklerimize taşımamak, kendimizde varsa bile çalışma arkadaşlarımıza bulaştırmamak için bu şekilde giyinmek zorundayız. Hepimiz onun bilincindeyiz ve bu fedakarlıkla çalışıyoruz." diye konuştu.

"Olduğum yerde kaldım"

Kurban, bölüm doktorlarından birinin Kovid-19 tanısı alması üzerine servis çalışanlarının test yaptırdığını, kendisini izole ettiğini aktardı. Başlangıçta hiçbir şikayetinin olmadığını belirten Kurban, şöyle devam etti:

"Akşam hastaneden aradılar, 'Testin pozitif, hastaneye gel.' dediler. Olduğum yerde kaldım, ne diyeceğimi bilemedim. Maskem takılıydı, kendimi izole etmiştim. Eşim eşyalarımı hazırladı ve beni hastaneye bıraktı. O günü hayatım boyunca unutamam. Çok kötü bir gündü. Çocuklarını düşünüyorsun, aileni düşünüyorsun. Diyorsun ki 'Hadi onlarda bir şey varsa.' Ben hastanede ilk pozitif olan hemşirelerden biriyim. Çok zor bir süreçti. Aileme test yapıldı, onlar negatif geldi ama 'Pozitife dönerse' diyordum. Ne olduğunu bilmiyoruz. İlk gün sabaha kadar hiç uyumadım. Kendimi dinliyorum, nabzımı dinliyorum, ateşime bakıyorum. Maske, sosyal mesafe ve hijyen, aldığım ve taşıdığım virüsün, çocuklarıma, eşime ve çalışma arkadaşlarıma bulaşmasına engel oldu. Kimseye bulaştırmadan bu süreci atlattım."

Kurban, 5 gün hastanede kaldığını kaydederek, tedavinin çok zor olduğunu, maske, sosyal mesafe ve hijyenin hayat kurtardığını vurguladı.

Çocuklarına hasta olduğunu söyleyemediğini dile getiren Kurban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haberlerde koronavirüsten bir sürü insanın öldüğü söyleniyor. Çocuklarımın psikolojisini bozmak istemedim. Ben ilk baştan beri çocuklarıma 'Korona bir hastalık, ne olacağı belli olmaz. Bir gün hasta sayısı artarsa beni hastaneye çağırabilirler. Birkaç gün gelemeyebilirim' demiştim. O şekilde hastane sürecini atlattık. Eve gittiğim zaman bir odada izole oldum. Çocuklarımla maske ve sosyal mesafeli bir şekilde en fazla 5 dakika görüştüm. Negatife döndükten sonra bile evde bir hafta izole oldum. Çok zor ve ağır bir süreçti."

"14 gün boyunca odada tek kalıyorsunuz"

Doç. Dr. Şaban Gönül ise yaklaşık 2 ay önce hafif ateş ve ciltte kızarıklık gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu anlattı.

Testinin pozitif çıkması üzerine hemen ilaç tedavisine başlandığına işaret eden Gönül, "Semptomlar artmadan tedaviye erken başlamış oldum. Tedavimi evde geçirdim. Tüm aile bireyleri test yaptırdı. Eşim ve çocuklarımda çıkmadı. 14 gün boyunca odada tek kalıyorsunuz. En zor kısmı da bu. Kendimi iyi hissettikçe egzersiz yaptım. Hem Kovid-19'un etkilerinden korunmak hem de ruhen biraz rahatlamak istedim." ifadesini kullandı.

Tıp Fakültesi Hastanesi, Selçuk Üniversitesi, Hatice Çarpar, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen hemşire, çocuklarının üzülmemesi için hastalığını gizlemiş - Son Dakika


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