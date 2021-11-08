Kovid-19 nedeniyle ertelenen Arap Birliği Zirvesi, Mart 2022'de Cezayir'de yapılacak - Son Dakika

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Arap Birliği Zirvesi'nin Mart 2022'de ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Başkent Cezayir'deki Konferans Sarayı'nda ülkenin diplomatik misyon şeflerinin yer aldığı bir toplantıda konuşan Tebbun, Arap Birliği Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tebbun, "Cezayir, gelecek mart ayında Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak." dedi.

Zirvede ele alınacak dosyaların başında Filistin meselesinde ortak Arap taahhüdünün yinelenmesi ve tüm ülkelerin Arap Barış Girişimi'ne bağlılığını teyit etmesi konularının yer alacağını aktaran Tebbun, diğer bir önemli dosyanın da mevcut sorunlarla mücadele için Arap Birliğinin çalışma sisteminde reform olduğunu kaydetti.

Cezayir, 2005'te ev sahipliği yaptığı zirvede "Arap Birliği Genel Sekreterliğinin üye ülkeler arasında dönüşümlü" şekilde gerçekleşmesini kapsayan temel bir reform çağrısında bulunmuş ancak kabul görmemişti.

Mart 2020'de Cezayir'de yapılması planlanan Arap Birliği Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.