"Kovid-19 negatif" sonucuyla en güzel Anneler Günü'nü yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kovid-19 negatif' sonucuyla en güzel Anneler Günü'nü yaşıyor - Son Dakika

"Kovid-19 negatif" sonucuyla en güzel Anneler Günü'nü yaşıyor

6 saat önce

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan sağlık çalışanı 2 çocuk annesi Ebru Aydın, karantina sürecinde ayrı kaldığı kızlarıyla Anneler Günü'nde beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan sağlık çalışanı 2 çocuk annesi Ebru Aydın, karantina sürecinde ayrı kaldığı kızlarıyla Anneler Günü'nde beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Narlıdere 112 İstasyonu'nda görev yapan paramedik Aydın, beraber nöbet tuttuğu ekip arkadaşının koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla kendisi de test yaptırdı.

Kendi testinin de pozitif çıkmasıyla 14 günlük karantinaya giren ve doktorların verdiği ilaçları kullanan Aydın, bu süreçte bir misafirhanede kaldı ve kızlarıyla her gün görüntülü konuştu.

Karantinada ilaç tedavisi, düzenli beslenme ve uyku, spor ve C vitamini takviyesiyle şifa bulmaya çalışan Aydın'ın karantina sonrasında yaptırdığı 2 test de negatif çıktı.

Aydın, karantina sürecinden sonra hem sağlığına kavuşmanın hem de ayrı kaldığı ve sarılamadığı kızlarıyla bir arada olmanın ve Anneler Günü'nü beraber geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Negatif çıkınca sarıldık, hasret giderdik"

Ebru Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başladığı günden beri her nöbet çıkışında koronavirüs bulaşmış gibi davrandığını ve kızlarıyla evde bir araya gelmediklerini anlattı.

Herhangi bir sağlık sorunu yokken Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına çok şaşırdığını ve kaygılandığını ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Misafirhanede tek başıma kaldım, çocuklarım da kendi başlarına hayatlarını idame etmek zorunda kaldılar. Alt komşum her gün onlara sıcak yemek getirdi. Görüntülü konuşarak güçlü ve sağlıklı olduğumu gösterircesine spor videolarımı attım. 5. günden sonra tat ve koku alma duyu kaybı yaşadım, bu birkaç gün sürdü. Olabilecek en hafif şekilde atlattım. Bu süreçte aklımdan en ufak kötü bir şey geçmedi. Moral ve motivasyon çok önemli."

Ailesini, kendini gün içerisinde en güçlü ve enerjik hissettiği anda aradığını vurgulayan Aydın, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Her nöbetten sonra koronavirüs bulaşmış olma ihtimaline karşın uzaktan ve sosyal mesafeyi koruyarak evin içinde yaşıyorduk. 2 negatif test sonucunu alıp eve geldiğimde ilk yaptığımız şey birbirimize sarılmak oldu. Çünkü haftalardır sarılamıyorduk. Negatif çıkınca sarıldık, hasret giderdik. Çocuklarıma kavuşmak çok güzel bir Anneler Günü hediyesi oldu. Hatta hayatımdaki en güzel Anneler Günü hediyesi diyebilirim."

Aydın'ın kızı Havin Daştan (14) ise annesinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla çok üzüldüklerini ama süreçte güçlü olmaya çalıştıklarını belirtti.

Annelerine ablasıyla birlikte her gün destek olmaya çalıştıklarını anlatan Daştan, "Annemin sağlığına kavuştuğunu duyduğumuzda çok sevindik, akrabalara haber verdik, minik bir kutlama yaptık. Bu zamana kadar sarılamıyorduk ve artık sarılıyoruz. Anneler Günü'nde evde birlikteyiz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:02 Kaynak: AA


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