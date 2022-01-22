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Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika

Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi

22.01.2022 20:17

İngiltere'de Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere'de Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici buradan yürüyüşe geçti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde duran göstericiler "Özgürlük" ve "Aşıya hayır" sloganları attı.

Gösteriye destek veren sağlık çalışanları da hastane önlüklerini başbakanlığa fırlattı.

Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi
Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi
Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi

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Trafalgar Meydanı, Protesto, England, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtları protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika
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