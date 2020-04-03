Kovid-19 sonrası otomotiv sektörüne yönelik önleyici adımlar - Son Dakika
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Kovid-19 sonrası otomotiv sektörüne yönelik önleyici adımlar

6 saat önce

Deloitte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik otomotiv sanayisinden üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmeleri baz alarak, salgın sonrası süreçte sektöre yönelik önleyici adımları içeren bir rapor yayınladı.

Kovid-19 sonrası otomotiv sektörüne yönelik önleyici adımlar, System.String[]

Deloitte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik otomotiv sanayisinden üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmeleri baz alarak, salgın sonrası süreçte sektöre yönelik önleyici adımları içeren bir rapor yayınladı.

Deloitte açıklamasına göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'dan etkilenen tüm sektörler kendilerini koruma yolları ararken, otomotiv endüstrisi de bu süreçte gerekli çalışmaları geliştiriyor.

Deloitte, Kovid-19 virüs salgınının otomotiv sanayisine olan etkilerini azaltmak için önleyici adımları bir raporla açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Tüketim Endüstrisi ve Otomotiv Sektör Lideri Özkan Yıldırım, 31 Mart itibarıyla tüm dünyada otomotiv üretiminin neredeyse tamamının durduğunu belirterek, bu durumun birkaç hafta ile sınırlı kalması durumunda sektörün bunu kaldırabileceğini ifade etti.

Sürecin daha da uzaması durumunda ekonomik olarak altından kalkmanın zor olacağını aktaran Yıldırım, "Birçok devlet ve hükümet salgından önemli düzeyde etkilenen küçük işletme ve bazı önemli endüstrilere yönelik çeşitli yardım ve teşvik paketlerini ya hayata geçirdi ya da geçirmek üzere. Türkiye ihracat ve sanayisinin lokomotifi olan otomotiv de bu kapsamda korunması ve desteklenmesi gereken sektörlerden biri." ifadelerini kullandı.

Özkan, "Türkiye'de yılın iki ayında geçen yıla göre yüzde 90 artış gösteren otomobil ve hafif ticari araç pazarında, mart ayının sonuna gelindiğinde artış yaklaşık yüzde 40'a kadar gerileme yaşandı. Yılın ikinci çeyreğinde ise negatif bir büyüme olması kaçınılmaz. Avrupa'da ise satış ve üretimin bir önceki yıla göre yüzde 70-90 bandında daraldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sektör, müşteri deneyimini iyileştirmek için daha proaktif olmalı"

Salgının sektör için ne kadar yıkıcı olabileceğini tahmin etmek için henüz erken olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kesin olan bir şey var ki, otomotiv sektörünün bu salgınla ortaya çıkan çalışma modellerindeki hızlı değişime ayak uydurması için dijital dünyayı kullanarak satış ve satış sonrası deneyimleri geliştirmesi gerekiyor. Kısa ve orta vadede; ayakta kalmaya çalışan sektör otonom ve elektrikli araç yatırımlarını yavaşlatmak zorunda kalırken, öte yandan uzaktan hizmetlere olan ihtiyaç dijitalleşme ve bağlantılı araçlara olan yatırımları hızlandıracaktır.


Uzun dönemde ise, otomotiv endüstrisinin müşteri merkezli bir yaklaşıma doğru dönüşüm göstermesini bekliyoruz. Salgın, endüstrinin bütün unsurlarını müşteri deneyiminin nasıl iyileştirileceğine yönelik proaktif olarak düşünmeye ve endüstri içinde dayanışmanın geliştirilmesine yönlendirmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde otomotiv şirketleri üretimi durdurdu. Bir süredir araç yerine Kovid-19 salgınına karşı sağlık sistemine destek olmak üzere ventilator, maske gibi malzemeler üretiyorlar. Toplum için ortak çaba harcayan ve adımlar atan otomotiv endüstrisi gösterdiği bu duruş ile her türlü zorluğun üstesinden geleceğine ve daha da olgunlaşarak güven vereceğine olan inancı güçlendiriyor."

İnsan, finansman ve kaynağa odaklanan çözüm modeli

Açıklamada, orijinal yedek parça imalatçıları (OEM), piyasaya yeni giren otomobil üreticileri, bayiler, tedarikçiler ve finansal hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere sektörün tüm oyuncularının, salgınla birlikte ortaya çıkacak güçlükleri hem müşterileri hem de çalışanlarıyla birlikte aşmak için gerekli adımları attığının altı çizildi.


Sektörü bekleyen riskleri sıralayan endüstri liderlerinin, alınacak önlemlerin merkezine insan, finansman ve kaynak yönetimini koyduğu belirtildi.

Açıklamada, bu odak alanlarla ilgili alınabilecek aksiyonlar şu şekilde sıralandı:

"Müşteri talebine,müşteri temas noktalarının oluşturulmasına ve iyileştirilmesine odaklanma. Salgından korunmada rehberlik, sağlık ve iş güvenliği garantisi sağlama. Dijital araçların kullanılması, uzaktan satış hizmeti deneyiminin geliştirilmesi. Müşterilerle irtibatın güçlendirilmesi, satış sonrası hizmetlerin artırılması. Çalışanı koruma, sağlığını güvence altına alma ve kariyer planlama. Çalışanların güvencesini iyileştirme. Yetenek gelişimine destek olunması.

Piyasadan doğrudan etkilenen perakende kanallarında nakit akışı riskine odaklanma. Sektörler arası risklere özellikle dikkat edilerek nakit akışının iyi planlanması. Kanallar arası risk stres testi yapılması. Satış kanallarına olan desteğin güçlendirilmesi. Üretime ve satışa dönük işbirliğini güçlendirme; tedarik zinciri esnekliğini geliştirme

Üretime ve satışa dönük işbirliğini güçlendirme. Arz-talep hızının esnek olarak ayarlanması.Türkiye'deki operasyonlar ve genel merkezler arasındaki iletişim."

Özkan Yıldırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:18 Kaynak: AA

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