Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindekilerin kentte denetimlerde bulunması

Vali Doğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

Vali Doğan'ın esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması

Hatay Valisi Rahmi Doğan açıklaması - HATAY

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Kırıkhan ilçesinde Kanatlı Caddesi'ndeki denetimlere katıldı.

Doğan, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Denetimlerde gazetecilere açıklama yapan Doğan, Türkiye'de 30 büyükşehir arasında en az Kovid-19 hasta sayısının Hatay'da olduğunu söyledi.

100 bin kişiye düşen en düşük Kovid-19 hasta sayısı oranının 0,9 ile Hatay'da olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Doğan, "Tedbirlere uymalıyız. Hepimizin sağlığı için herkes üzerine düşeni yapmalıdır." dedi.

Doğan, Hatay'ın denetimlerde de Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti.

Vali Doğan'a, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ile çok sayıda kurum amirinin eşlik ettiği denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı.