Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri denetimi
16.10.2020 15:04
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindekilerin kentte denetimlerde bulunması Vali Aydoğdu'nun vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarması Vali Aydoğdu'nun maskesi olmayan vatandaşlara maske takması Vali Aydoğdu'nun vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi AKSARAY - Yeni...
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindekilerin kentte denetimlerde bulunması
Vali Aydoğdu'nun vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarması
Vali Aydoğdu'nun maskesi olmayan vatandaşlara maske takması
Vali Aydoğdu'nun vatandaşlarla ve esnafla sohbet etmesi
AKSARAY - Yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
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