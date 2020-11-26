Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç'ın ve beraberindekilerin denetimlerde bulunması

Toplu taşıma araçlarında yapılan denetim

Marketlerin denetlenmesi

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç'ın konuşması - Niğde

Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç; Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile kent merkezinde otobüs ve taksi durakları, toplu taşıma araçları, market ve diğer iş yerlerini denetledi.

Toplu taşıma araçlarında ve iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı, tedbirlere uymayanlar uyarıldı.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede özellikle yerli aşı çalışmalarıyla ilgili güzel haberler alındığını aktardı.

Mevsim şartlarının etkisiyle vaka sayılarında artış olduğuna dikkati çeken Kılınç, şunları kaydetti:

"Son dönemde yaşanan vaka artışlarından yola çıkarak bakanlığımızın talimatlarıyla 4 gün boyunca özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda, pazar yerlerinde, marketlerde ve toplu taşıma araçlarında daha yoğun denetim uygulayacağız. Vatandaşlarımız, maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiçbir zaman akıllarından çıkarmasın ve kurallara uysun. Özellikle iş yer sahipleri de bakanlığımızın yayınladığı tedbirlere uysun. Aşı başlayana kadar, virüsle mücadelemizi üst seviyede sürdürelim."