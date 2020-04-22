Kovid-19 tedbirleri - HATAY - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kent genelinde dezenfeksiyonu sürdürdü.

Ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı bankamatik, kaldırım, otobüs duraklarını temizledi.

Reyhanlı Belediyesi ekipleri de Reyhanlı- Kırıkhan kara yolundaki polis kontrol noktasındaki durdurulan araçları ilaçlama yaparak dezenfekte etti.

Polis ekipleri de kontrol noktasındaki denetimleri sırasında sürücülere tedbirli olmaları ve kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.