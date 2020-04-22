Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Son Dakika

Mersin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğiyle yürüttüğü ortak çalışmayla Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren kentteki esnafa 3 bin gıda kolisi ulaştırdı.

Mut ilçesinde de nakliye şoförleri Kovid-19 önlemleri kapsamında bilgilendirildi. İlçe Sağlık Müdürü Sedat Doğan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, şoförlerden hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi. Sürücülere, maske ve eldiven kullanımı hakkında da bilgi verildi.

Akdeniz Belediyesi ekipleri, sağlık ocağı ve eczanelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.