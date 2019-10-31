Köy çocukları için konsere kırtasiye malzemesiyle geldiler

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğunca düzenlenen ve bilet yerine kırtasiye malzemesiyle gelenlerin kabul edildiği konserde toplanan materyaller, köy çocuklarına gönderilecek.

ARÜ Kampüsündeki Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve mahalli sanatçıların sahne aldığı konsere çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

ARÜ Toplum Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Adem Çelikdöver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle köy çocuklarına destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Konseri dinlemeye gelenlerin para yerine kalem, silgi ve defter alarak katılım gösterdiğini ifade eden Çelikdöver, "Burada toplanan kırtasiye malzemeleri ise belirlediğimiz köydeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Buradaki amacımız hem arkadaşlarımıza sosyal sorumluluk duygusunu aşılamak hem de böyle güzel bir işe vesile olmalarını sağlamak." diye konuştu.

Çelikdöver, etkinliğe katılımın beklentilerinin üzerinde olduğunu, bunun mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.