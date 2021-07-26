Köy derneğinden cami tamirine destek - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Bezirgan köyünde, caminin ses sistemi ve yıldırıma karşı paratoner takma çalışmaları köy derneği tarafından yapıldı.

Başladığımız bir işi daha kazasız belasız bitirdik. Camimizin ses sistemini, led lambası ve kablolarını değiştirdik. Bugün yıldırıma karşı paratoner taktık. Emeği geçen herkesten Allah

razı olsun inşallah. Köylümüz kurduğumuz dernek ile bu çalışmaları gerçekleştirdi. Muhtarlık olarak zaten her zaman destek veriyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA