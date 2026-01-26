Karadenizli\'nin inadı inat! Cami yapıp, cami yıktılar

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Sahil Köyü'nde yer alan Sahil Köyü Camii, yıllar önce bir vatandaşa ait arazi üzerine inşa edildi.
Uzun yıllar boyunca köy halkının ibadet ihtiyacını karşılayan cami, arazi sahibinin vefatının ardından mülkiyet tartışmalarının odağına oturdu. Arazi sahibinin ölümü sonrası mirasçılar, köy heyetine başvurarak caminin bulunduğu arazinin parasının ödenmesini talep etti.
Ancak köy halkı bu talebe tepki göstererek, "Sana para vereceğimize yeni cami yaparız" dedi. Bunun üzerine köyde yeni cami inşa edildi. Yeni caminin tamamlanmasının ardından ise yıllardır kullanılan eski Sahil Köyü Camii yıkıldı.
Caminin minaresinin yıkıldığı anlar kameralarca kaydedildi. Görüntüler kısa sürede köyde ve çevrede büyük yankı uyandırdı. Bazı vatandaşlar, "Allah'ın evi" olarak nitelendirilen bir caminin maddi gerekçelerle yıkılmasına tepki gösterdi.
