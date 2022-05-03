Köy içinde akan şelale görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika
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Köy içinde akan şelale görenleri hayran bırakıyor

03.05.2022 10:07

Köy içinde akan şelale görenleri hayran bırakıyor Bursa'da içinde şelale akan köy doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Köy içinde akan şelale görenleri hayran bırakıyor

BURSA - Bursa'da içinde şelale akan köy doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Orhaneli ilçesi Başköy, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Temiz doğası ve yeşil görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor. Doğanın içinde görmeye alışık olduğumuz şelale ise bu köyün içinde akıyor. Köyü ziyaret edenler şelaleyle karşılaşıp hayran kalıyor. Köyün içinde akan şelaleyi duyup görmek için çok sayıda vatandaş köyü ziyaret ediyor.

Köylerinin doğa harikası olduğunu ifade eden Başköy Muhtarı Hasan Acar, "Bizim köyümüz içinde şelalesi olan tek köy şelalemiz çok güzel akıyor. Bursa Büyükşehir Belediyemizden buraya bir meydan düzenlemesi bekliyoruz. Köyümüzü ziyaret edip köyün içinde şelale olduğunu görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Her gelen şelalenin yarında fotoğraf çekiniyor. Şelalemizi duyup görmek için her yerden insanlar köyümüze geliyor" dedi.

Köyün içinde akan şelalenin köylerine ayrı bir güzellik kattığını belirten köy sakinleri, "Şelalemiz çok güzel gören hayran kalıyor. Köyümüzün suları çok meşhur köye ziyarete gelenlerin köyün içinde akan şelale çok dikkatini çekiyor" şeklinde konuştu.

Köy içinde akan şelale görenleri hayran bırakıyor
Köy içinde akan şelale görenleri hayran bırakıyor
Köy içinde akan şelale görenleri hayran bırakıyor
Köy içinde akan şelale görenleri hayran bırakıyor

YORUMLAR
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Orhaneli, Başköy, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köy içinde akan şelale görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika


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