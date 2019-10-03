Köy öğretmenine sürpriz doğum günü

Batman'ın Kozluk ilçesinde "İyi ki doğdun öğretmenim" projesi kapsamında sınıf öğretmeni için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak beraberindeki kurum yetkilileriyle "İyi ki doğdun öğretmenim" projesi kapsamında Değirmen Dere Köyü İlkokulu'nda görevli müdür yetkili öğretmen Mehmet Teyfik Tunç'u ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Toprak, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin kutsal bir görevi yerine getirdiklerini, tüm öğretmenlerin kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Bu değeri ortaya koymak adına sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdiklerini ifade eden Toprak, "Öğretmenimiz için sürpriz bir doğum günü hazırladık. Öğretmenimiz için çok güzel bir sürpriz ve motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki günlerde bu tarz ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.

Öğretmen Tunç ise hayatının en güzel doğum gününü yaşadığını belirterek, "Buraya yeni atandı. Böyle bir sürprizi beklemiyordum, çok mutlu oldum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.