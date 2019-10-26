Köy okullarını gezerek öğrencileri bilimle buluşturuyorlar

Öğrencilere bilimi sevdirmeyi ve bilime bakış açısı kazandırmayı amaçlayan Young Guru Academy'nin (YGA) yürüttüğü "Bilim Seferberliği Projesi" ile Türkiye'de 176 okulda yüzlerce öğrenciye bilimsel materyaller dağıtıldı.

Aziz Sancar, Mehmet Toner, Doğan Cüceloğlu ve Sevinç Atabay gibi önemli bilim adamı ve yazarın danışma kurulunda bulunduğu Bilim Seferberligˆi Projesi ile öğrencilere bilim alanında önemli bilgiler kazandırılıyor.

YGA gönüllüleri, Türk mühendisleri tarafından üretilen ve çocukların hayal gücünü geliştirmeye yardımcı olan, eğlenceli, öğretici ve robotik kodlama setini öğrencilere ulaştırıyor.

Çocukların özgün projeler üretmesini amaçlayan proje kapsamında son olarak Bitlis'e gelen gönüllüler, köyleri gezerek çocuklara bilim seti dağıttı.

"Sorgulayan bir neslin yetişmesine destek oluyoruz"

YGA Pazarlama ve Prodüksiyon Görevlisi Cansu Aykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 yılında Türkiye'de kurulan uluslararası sivil toplum kuruluşu YGA'nın vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Anadolu'nun dört bir köşesindeki çocuklara bilim setleri ulaştırdıklarını anlatan Aykan, "Bu bilim setleri ile çocuklar çok karmaşık gibi görünen en son teknolojinin temelini görüyorlar. Sorgulayan bir neslin yetişmesine destek oluyoruz. Biz de arkadaşlarımızla geldiğimiz Bitlis'te bilim seansları geliştirdik." dedi.

Projenin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde hayatta geçirildiğini ifade eden Aykan, şunları kaydetti:

"Danışma kurulunda eğitim ve bilim alanında bilim insanları var. Bilim seferberliğinde danışmanlık yapıyorlar. Neler anlatmamız ve yapmamız gerektiğini anlatıyorlar. Bilim seferberliği ile Türkiye'nin dört bir köşesinde toplam 176 okula ulaştık. Önümüzde yüzlerce okul var. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Bilim seferberliğine isteyen herkes destek verebilir. İnternet sitemizden yaptığımız işleri inceleyebilir."

"Türkiye'nin her yerine yayılmaya başladık"

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği ve İşletme Bölümü öğrencisi olan YGA gönüllüsü Ferhat Babacan ise hayal gücünü geliştiren, eğlenceli ve öğretici bir robotik ve kodlama seti ile çocuklara bilimi eğlenceli hale getirerek sevdirmeye çalıştıklarını belirtti.

Seti 81 ildeki çocuklara ulaştırmayı hedeflediklerini aktaran Babacan, şöyle devam etti:

"Geçen hafta 7 ilde seanslar düzenledik. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın farklı yerlerine bilim setini gönderiyoruz. Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından ilham alıyoruz. Aldığımız ilhamla da çocukları eğitiyoruz. Bu sayede gelecek hayallerini gerçekleştirmek için araç olarak bilim setini kullanacaklar. En büyük hayalimiz bu çocukların bilim setiyle başladıkları yolda robotik alanda kendilerini geliştirmeleri. Biz aynı anda sadece fen ve teknolojik değil İngilizce, matematik ve sosyal bilimler alanlarında deneyler tasarlıyoruz. öğretmenleri için bilim platformu geliştirdik. Önce Anadolu'da başladık daha sonra Türkiye'nin her yerine yayılmaya başladık."

Bölükyazı Edip Safder Gaydalı Yatılı Bölge Okulu öğrencilerinden İbrahim Işık da YGA gönüllülerinin kendilerine bilimi sevdirmeye çalıştığını ifade ederek, "Kalp cerrahı olmak istiyorum. Bilişim dersinde program çözmeyi öğrendik. Daha sonra arkadaşımla çok güzel bir ev maketi yaptık. Burada elektriğin birçok şeyi çalıştırabileceğini öğrendik. Bilimi bize sevdirmeye çalıştılar. Emekleri boşa çıkmayacak." şeklinde konuştu.