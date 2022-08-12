Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni özel işletmelere açma kararı tepki çekti - Son Dakika
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Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni özel işletmelere açma kararı tepki çekti

12.08.2022 18:49

Altınköy Açık Hava Müzesi, köy ve köylü kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin Altındağ Belediye Başkanı olduğu dönemde hayata geçirilmişti. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ticari işletmelere açtı ve yerin isminden 'açık hava müzesi' ibaresi kaldırıldı.

Kaynak: MedyaAnkara

Dönemin Altındağ Belediye Başkanı olan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki tarafından hayata geçirilen Altınköy Açık Hava Müzesi, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından amacı dışına çıkarıldı. MedyaAnkara'nın haberine göre, önce ticari işletmelere açılan yerin isminden Açık Hava Müzesi ibaresi çıkarılarak Altındağ Belediyesi Altınköy olarak tabela asıldı.

TÜRKİYE'NİN İLK AÇIK HAVA MÜZESİYDİ

Şehrin kaosundan kurtulmak isteyenlere kaliteli bir köy havası sunmak amacıyla 1000 dönüm büyüklükteki alana önceki dönem Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki tarafından yapılan, resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Altınköy Açık Hava Müzesi, Türkiye'nin ilk açık hava köy müzesi olma özelliğini taşıyordu.

Bugün sütün fabrikada üretildiğini, salatalığın ağaçta yetiştiğini sanan şehirde büyüyen çocuklarımızın, 100 yıl öncesinin doğal köy yaşamını öğrenmesi açısından bir okul görevi üstlenen Altınköy Açık Hava Müzesi, aynı zamanda önemli bir kentsel dönüşüm projesi özelliği taşıyordu.

Asım Balcı'nın Altınköy Açık Hava Müzesi kararı
Asım Balcı

İŞLETMELERE AÇILDI, TABELADAN "AÇIK HAVA MÜZESİ" SİLİNDİ

AK Parti'nin Türkiye'deki vizyon projelerinden olan önceki dönem Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki tarafından gecekonduların yıkılmasıyla oluşturulan alanda hayata geçirilen Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara'nın da gezilip, görülecek alanlarının başında geliyordu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından "Açık Hava Müzesi" ibaresinin girişteki tabeladan silindiği Altınköy Açık Hava Müzesi'ne kişi başı giriş ücreti 9 TL'ye çıkartılırken, içerideki tüm alanların ticari işletmeye dönüştürülmesi, dışarıdan yiyecek, içeceğin içeriye alınmaması ve içeride fahiş fiyat uygulanması vatandaşların da tepkisine yol açıyor.

VEYSEL TİRYAKİ'NİN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Önceki dönem Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki'nin tırnaklarıyla kazıyarak ortaya çıkardığı ve taraflı tarafsız tüm kesimler tarafından övgüyle söz edilen, AK Parti belediyeciliğinin en özel projelerinden birisi olan Altınköy Açık Hava Müzesi'nin amacı dışına çıkarılarak tamamen ticari alana dönüştürülmesi Tiryaki'yi de hüsrana uğrattı. Önceki dönem Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Altınköy Açık Hava Müzesi'nde basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda projeyi hangi amaçlarla hayata geçirdiğini anlatmış kendisinden sonra buranın amacı dışına çıkartılarak ticarethaneye dönüştürülmesinden endişe ettiğini "Yarın birisi gelir buraları seyyar satıcılarla doldurur" ifadeleriyle dile getirmişti.

İŞLETMELERE HANGİ ŞARTLARDA, HANGİ USULLE VERİLDİĞİ MERAK KONUSU

Açık Hava Müzesi olmaktan çıkarılarak, ticari alana dönüştürülen Altınköy'de yer alan konakların yiyecek içecek alanları, kafeler olarak dizayn edilmesi tepkiye neden olurken, buradaki ticarethanelerin hangi şartlarda, ne şekilde, kimlerin işletmesine verildiği ise merak konusu oldu.

Kamuoyunda konuşulan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Önceki dönemde yapılan projelere sahip çıkmak istemiyor, önem göstermiyor" konusu tazeliğini korurken böyle bir karar AK Parti camiasında da şok etkisi yarattı.

Kaynak: MedyaAnkara

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