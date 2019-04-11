Köy Yollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı

Yozgat İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, kış mevsimin ardından bozulan köy yollarında bakım onarım ve yama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yozgat İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, kış mevsimin ardından bozulan köy yollarında bakım onarım ve yama çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Havaların ısınmasıyla Yozgat İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, il, ilçe ve köy yollarında bakım onarım çalışmalarına başladı. Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamaları için çalışmalara başladıklarını anlatan Yozgat İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, "İl genelinde 2 bin 618 kilometre sathi asfalt kaplama yol bulunuyor. Bu yollarımızın bakım ve oramı için 2 milyon 250 bin lira ödenek ayrılmıştır. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte il ve ilçe köy yollarında asfalt yama çalışmaları başlatıldı. Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat bir şekilde yapmalarını sağlamaktır" dedi.



Yılmaz, geçen yıl asfalt yama çalışmasında 32 bin 500 ton asfalt kullanıldığını anlatarak, "Asfalt üretimini özel idaremize ait tesislerimizde yapmaktayız. Tesisimiz günlük 450-500 ton asfalt üretimi yapmaktadır. Geçen yıl yama yapımı dışında 160 bin ton sıcak asfalt üretimi ile 95 kilometre yol yapımını gerçekleştirdik. Bu yıl da yama çalışmalarında 35 bin ton asfalt kullanımı planlanmakta ve maliyeti 7 milyon liradır" şeklinde konuştu.



Asfalt tesisinin ısıtılmasında daha önceki yıllarda MC 30 tabir edilen yakıt kullanıldığını vurgulayan Yılmaz, geçen yıl asfalt şantiyesinde sıkıştırılmış doğalgaz kullanarak yüzde 40 tasarruf edip yaklaşık 5,5 milyon kar sağladıklarını sözlerine ekledi. - YOZGAT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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