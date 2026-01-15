Köyceğiz'de Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
Köyceğiz'de Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Köyceğiz\'de Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
15.01.2026 23:37
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Miraç Kandili özel programlarla kutlandı, ilgi yoğundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olan Mirac Kandili camilerde yapılan özel kandil programlarıyla ihya edildi.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Merkez Hacıbey Camiindeki, Vaiz Rauf Evleksiz Toparlar Merkez Camiindeki, Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı da Döğüşbelen Merkez Camiindeki programlarda sohbet edip dua yaptılar. Köyceğiz Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri tarafından ilçedeki tüm camilerde düzenlenen programlarla Miraç Kandili coşkuyla idrak edildi. Kadın, erkek, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kandil programlarında, İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin ilahileri Toparlar Camiinde ayrı bir manevi atmosfer yaşattı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Merkez Hacıbey Camii'nde gerçekleştirilen kandil programına katılarak okunan Mevlid-i Şerif'in ardından vaaz edip, dua yaparak yatsı namazını kıldırdı. Kandil programı sonunda Müftü Karagöz Din görevlileriyle birlikte vatandaşlarımızla tek tek musafaha edip Kandillerini tebrik etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Miraç Kandili, Etkinlik, Köyceğiz, Kültür, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika

Köyceğiz'de Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
