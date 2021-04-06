Köyceğiz'de otomobillerden teyp çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Köyceğiz ilçesinde otomobillerden teyp hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Beyobası Mahallesinde yaşayan R.K., A.D. ve C.K. İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek araçlarındaki teyplerin çalındığı şikayetinde bulundu.

Şikayetler üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Hırsızlıkları yaptıkları belirlenen E.Ş. ve D.Y. Beyobası Mahallesi Sancı mevkisinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 3 teyp ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.