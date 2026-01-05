Köyceğiz'de Venezuela İçin Protesto - Son Dakika
Köyceğiz'de Venezuela İçin Protesto

05.01.2026 23:56
Köyceğiz'de Emek ve Demokrasi Güçleri, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını protesto etti.

(MUĞLA) – Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Emek ve Demokrasi Güçleri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırılarına yönelik tepkiler yurt genelinde sürerken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda protesto amacıyla basın açıklaması yapıldı.

"Emperyalist saldırganlığa karşı Venezuela halkının yanındayız" sloganıyla yapılan açıklamayı Eğitim Sen Köyceğiz İlçe Temsilcisi Engin Ertaş okudu. Ertaş, ABD'nin Karayipler'de aylardır tırmandırdığı askeri gerilimi Venezuela'ya yönelik açık bir savaş ilanıyla yeni bir aşamaya taşıdığını belirterek, başlatılan saldırıların Venezuela halkına yönelik bir işgal girişimi olduğunu ifade etti.

Açıklamada, saldırıların "uyuşturucuyla mücadele" ya da "demokrasi" gibi gerekçelerle meşrulaştırılmaya çalışıldığını savunan Ertaş, asıl amacın Venezuela halkının başta petrol olmak üzere doğal kaynaklar üzerindeki egemenliğine son vermek olduğunu dile getirdi. ABD'nin daha önce Irak ve Libya'da olduğu gibi bugün de zor ve şiddeti tercih ettiğini kaydeden Ertaş, bunun halkların kendi kaderini tayin hakkına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Emperyalist savaşların bedelini emekçi halkların ödediğini vurgulayan Ertaş, kaynakların eğitime, sağlığa ve refaha değil silahlanmaya ve savaşa aktarıldığını ifade etti. Açıklamada, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumun bu saldırılara sessiz kalmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, ABD'nin saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.

Türkiye'nin de bu süreçte sessiz kalmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, emperyalist saldırganlığa karşı net bir tutum alınması ve bu hukuksuzluğun resmi düzeyde protesto edilmesi talep edildi. Köyceğiz Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Venezuela halkının yanında oldukları vurgulandı.

Basın açıklaması, "Kahrolsun emperyalizm", "Yaşasın halkların kardeşliği ve dayanışması" ve "Yaşasın Venezuela halkının direnişi" sloganlarıyla sona erdi. Açıklamaya Köyceğiz CHP İlçe Başkanı Tanju Satılmı'nın yanı sıra TİP, TKP, Tüm Emeklilerin Sendikası ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: ANKA

