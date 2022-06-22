Köyceğiz yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

22.06.2022 19:34
Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğlen saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğlen saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Toparlar Mahallesi Şelale yakınlarında Değirmendere Mevkiinde çıkan yangın saat 18.00'de kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangına 3 uçak, 4 yangın helikopteri ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. Yangına karadan ve havadan yoğun bir şekilde müdahale edilerek yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Köyceğiz'de de orman yangını (2) Son dakika haberi! Köyceğiz'de de orman yangını (2) Köyceğiz'de de orman yangını Köyceğiz'de de orman yangını
Kaynak: İHA

Köyceğiz, Toparlar, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köyceğiz yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
17:29 Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor
17:24 Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 19:39:09. #1.11#
SON DAKİKA: Köyceğiz yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement