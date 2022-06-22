Edinilen bilgiye göre, Toparlar Mahallesi Şelale yakınlarında Değirmendere Mevkiinde çıkan yangın saat 18.00'de kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangına 3 uçak, 4 yangın helikopteri ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. Yangına karadan ve havadan yoğun bir şekilde müdahale edilerek yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Köyceğiz, Toparlar, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Köyceğiz yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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