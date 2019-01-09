Köyde Mahsur Kalan Yaşlı Hastanın Yardımına Sağlık Ekipleri Yetişti

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köydeki yaşlı hasta Resul Baskın, sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye götürüldü.
İlçeye 3 kilometre mesafedeki Altınsu
köyünde yaşayan ve nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki Baskın, yolun kar nedeniyle kapanması dolayısıyla hastaneye götürülemeyince, yakınları yetkililerden yardım istedi.
Paletli ambulansla köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırılan Baskın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nezir Baskın, babasının dün akşam rahatsızlandığını ve sabaha karşı fenalaştığını anlatarak, "Yollar kardan kapanınca babamı hastaneye götüremedik. Sağlık ekiplerini aradık ve hemen geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.