Son Dakika Haberleri: Köyde Mahsur Kalan Yaşlı Hastanın Yardımına Sağlık Ekipleri Yetişti

Köyde Mahsur Kalan Yaşlı Hastanın Yardımına Sağlık Ekipleri Yetişti

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köydeki yaşlı hasta Resul Baskın, sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Köyde Mahsur Kalan Yaşlı Hastanın Yardımına Sağlık Ekipleri Yetişti, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köydeki yaşlı hasta Resul Baskın, sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

İlçeye 3 kilometre mesafedeki Altınsu köyünde yaşayan ve nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki Baskın, yolun kar nedeniyle kapanması dolayısıyla hastaneye götürülemeyince, yakınları yetkililerden yardım istedi.

Paletli ambulansla köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırılan Baskın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nezir Baskın, babasının dün akşam rahatsızlandığını ve sabaha karşı fenalaştığını anlatarak, "Yollar kardan kapanınca babamı hastaneye götüremedik. Sağlık ekiplerini aradık ve hemen geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Altınsu, Hakkari, Şemdinli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim

Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:53:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köyde Mahsur Kalan Yaşlı Hastanın Yardımına Sağlık Ekipleri Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]