Son Dakika Haberleri: Köylerde yaşanan sorunlar için fikir alışverişinde bulunuldu
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Köylerde yaşanan sorunlar için fikir alışverişinde bulunuldu

6 saat önce

Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, üç köyün muhtarı ile bir araya gelerek yaşanan sıkıntıların çözümü hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Köylerde yaşanan sorunlar için fikir alışverişinde bulunuldu, System.String[]

Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, üç köyün muhtarı ile bir araya gelerek yaşanan sıkıntıların çözümü hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Almanya'da yaşayan Karabüklü Gurbetçi Hüseyin Kurt, Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey köylerinin sorunlarını görüşmek ve çözüme kavuşturmak konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere muhtarlar ve köylülerle bir araya geldi. Şirinköy Köyü Muhtarı Mustafa Dayı, Değirmenyanı Köyü Muhtarı İhsan Kurt ve Şirinköy Merkez Camii İmamı ve Camii Dernek Yönetimi Kurulu üyeleri ve vatandaşların katıldığı görüşmede konuşan Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, memlekete geldiklerinde ilk işlerinin köy sorunlarını dinlemek olduğunu belirterek, "Malum sorunlarımız var. Bunlardan en acil olanı, su, altyapı ve yol. Derelerimiz konusunda yaşanan sorunların yanında en büyük sıkıntı çöp ve çevre temizliği. Bizim biran evvel sorumlu mercilerle istişare yaparak söz verdikleri projelerin her zaman olduğu gibi vaatlerden ibaret olmadığını kanıtlamak için toplantı istiyoruz. Artık kaybedecek vaktimiz yok. Bizim tek amacımız yaşanır köylerimize kavuşmak ve gelecek nesillerimize iyi bir yaşam alanı bırakmak." dedi. - KARABÜK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
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