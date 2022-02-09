Üye Girişi
Köylere dadanan hırsızlar yakalandı takım elbise bile çalmışlar - Son Dakika

Köylere dadanan hırsızlar yakalandı takım elbise bile çalmışlar

09.02.2022 14:53
Köylere dadanan hırsızlar yakalandı takım elbise bile çalmışlar

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayına karışan 3 kişi jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayına karışan 3 kişi jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Zanlıların evinden çaldıkları eşyalar ile hırsızlık için kullandıkları anahtar takımları da çıktı.

Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde bulunan Ören Köyü'nde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik olarak JASAT ile birlikte yapılan kamera incelemelerinde faillerin E. D., M.A.K. ve İ.A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. E.D. ve M.A.K. isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. İ.A. isimli şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca şüphelilerin yapılan ev aramalarında; 1 adet av tüfeği, 1 adet et kesme testeresi, 1 adet lokma takımı, 1 adet takım elbise, 34 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kamuflaj desenli av yeleği ele geçirildi. - DÜZCE

YORUMLAR
500

Jandarma, Cumayeri, JASAT, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köylere dadanan hırsızlar yakalandı takım elbise bile çalmışlar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:46 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin faili Seccad Yeşil'in yakalanma görüntüsü ortaya çıktı
14:44 Korkunç kazanın net görüntüsü kameralara yansıdı! Karşıdan karşıya geçmek istemişti
14:41 Ali Babacan: Hükûmeti kuracağımız gün ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı ilk 90 dakikada çözülecek
14:37 Canlı yayında Alevilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı
14:35 Ece Erken, şüphelinin yakalanmasının ardından Süleyman Soylu'ya teşekkür etti
14:32 Sedat Peker videolarında ismi geçen üç isim: Kurtuluş, Ay, Falyalı! Üçü de hayatta değil!
14:09 2. Kadir Şeker vakası olarak bildirilmişti! Tolga'nın annesiyle buluşma anı duygulandırdı
14:05 Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı
14:00 Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi
13:54 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 15:00:58. #1.11#
SON DAKİKA: Köylere dadanan hırsızlar yakalandı takım elbise bile çalmışlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement