Son Dakika Haberleri: Köylü el ele verip 5 ayda yeni cami yaptı
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Köylü el ele verip 5 ayda yeni cami yaptı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde 1945 yılında yapılan ve zamanla yetersiz hale gelen eski cami, köylü vatandaşların el ele vererek çalışması sonucu yıkılarak 5 ayda yerine yenisi yapıldı.

Köylü el ele verip 5 ayda yeni cami yaptı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde 1945 yılında yapılan ve zamanla yetersiz hale gelen eski cami, köylü vatandaşların el ele vererek çalışması sonucu yıkılarak 5 ayda yerine yenisi yapıldı.


Bozdoğan'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Güney Mahallesinde bulunan tarihi cami 1945 yılında yapıldı. Cami uzun yıllar sonra mahalle sakinleri ve hayırsever vatandaşların desteği ile restore edilip bazı bölümlerine de ek yapılarak Cuma günü hizmete açılacak.


Güney Mahallesi Muhtarı Rafet Koyunlar, caminin küçük olması nedeniyle mahallenin ihtiyacını karşılamadığını ve bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Caminin restorasyonunun 1 milyon liraya yapılacağını öğrenince mahalle sakinleriyle birlikte kolları sıvayıp imece usulü restorasyon yapmaya başladıklarını kaydeden Koyunlar, yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede caminin iç ve dış kısmında restorasyon, üst kısmına ek ve çatısının yenilendiklerini belirtti. Camiyi 600 bin lira gibi bir maliyetle yeni görünümüne kavuşturduklarını kaydeden Koyunlar, "Mahalle sakinlerimizin hepsinden ve hayırsever vatandaşlardan Allah razı olsun. Camimizi yeniledik. Yapımında mahallemizdeki kadın, erkek, genç ve yaşlı herkes işin ucundan tutup emek verdi. Birlik olduktan sonra başarılmayacak hiçbir iş yoktur. İnşallah camimizin açılışını Cuma günü yapacağız. Bütün vatandaşları açılışa bekliyoruz." dedi. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
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