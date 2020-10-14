Köylüler yağmur duasına çıktı - Son Dakika

- Köylüler yağmur duasına çıktı

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yaşanan kuraklık nedeniyle elleri semaya açıp yağmur duası yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki kırsal kesimde bir grup köylü kurak geçen mevsim nedeniyle yağmur duasına çıktı.

İlçeye bağlı Bozhüyük Mahallesinde öğle namazı sorası camiden yapılan anons ile mahalle sakinleri geniş bir arazide toplandı. Vatandaşlar yaşanan kuraklık, ekilen tohumların çimlenmemesi ve yağmura olan ihtiyaç nedeniyle köyün en yüksek tepesine çıkarak topluca duaya yaptı.

Mahalle cami imam hatibinin yaptığı duaya amin diyen vatandaşlar, yağmurun yağması için ellerini semaya açıp dualar ettiler. Bölgede yaklaşık 5 aydır yağmurun yağmadığı bildirildi.

Binlerce arazinin kuraklık yüzünden ekilemediğini ifade eden mahalle sakinleri, arazilerin olduğu alana gölet yapılması için yetkililerden de yardım istedi.

Bozhüyük Mahalle Muhtarı Mevlüt Karslı, "Suyumuzun bolluğu ile bilinen bir memleket ama biz köyümüzde susuzluk sorunu yaşıyoruz. Binlerce dönüm arazimizi ekemedik susuzluktan dolayı. Köyümüzde yağmur duasına çıktık, devletimizin yetkililerinden köyümüzün su sorununa bir çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.