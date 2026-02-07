Köylüler Yangınla Yanan Evi İmece Usulü Yeniden İnşa Ediyor - Son Dakika
Köylüler Yangınla Yanan Evi İmece Usulü Yeniden İnşa Ediyor

07.02.2026 18:57
Domaniç'te yangın sonrası köy halkı el birliğiyle yanan evi yeniden inşa etmeye başladı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen 2 katlı ev, köylülerin imece usulüyle inşa ediliyor.

İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bükerler Köyü'nde ikamet eden Celal Emer'e ait 2 katlı evde 4 Aralık'ta yangın çıktı.

Yangında yara almadan kurtulan ailenin evi kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından bir araya gelen köy sakinleri, yanan evi imece usulüyle yeniden inşa etmeye başladı.

El birliğiyle komşularının evini onarmaya çalışan köylülerin dayanışmasına, çevre köylerden de inşaat ustaları destek veriyor.

El birliğiyle evi onarıyorlar

Ev sahibi Celal Emer'in oğlu Süleyman Emer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aralık ayında büyük bir yangın faciası yaşadıklarını söyledi.

Yangının ardından köylüler tarafından yanan evde tadilat işlerinin başladığını vurgulayan Emer, "Bu olaydan sonra köylülerimizin maddi ve manevi hiçbir şeylerini esirgemeden yanımızda olduğunu gördük. Bu ev el birliğiyle inşa edildi. Allah kimsenin başına böyle bir felaket vermesin. Ailem adına herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ailenin yakınlarından Sabri Emer ise çalışmaların hava şartlarına rağmen devam ettiğini, Ramazan ayı sonu ile Kurban Bayramı arasına kadar evi tamamlamayı amaçladıklarını belirtti.

Emer, yağmur ve çamura rağmen ustaların büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

Bükerler Köyü Muhtarı Ali Kara ise meydana gelen yangının ardından köylüler ve kurumların iş birliğiyle hafriyatı kaldırdığını aktararak, "Köylülerimizle birlikte ailenin mağdur olmaması için birlik ve beraberlik içinde inşaata başladık. Bu süre içerisinde tüm kurumlar bize çok destek verdi. Bizler de evi tamamlamaya çalışıyoruz. Evin çatısı tamamlanmak üzere, içerisini de tamamlayıp sıvasını yaptıktan sonra camlarını da takıp, yanmadan önceki haline getirmeye çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

