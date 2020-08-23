Köyün girişine hırsızlar için pankart asıp, türkü bestelediler - Son Dakika

Köyün girişine hırsızlar için pankart asıp, türkü bestelediler

Halk ozanının 50 yıllık sazını da çaldılar

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde son zamanlarda artan hırsızlık olaylarından Halk Ozanı Abdullah Öztürk'de nasibini aldı. 50 yıllık sazı çalınan Öztürk, hırsızlık olaylarını dile getirmek için türkü yazdı.

İlçeye bağlı Büyük Tuzhisar mahallesinde son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için mahalle sakinleri toplandı. Köy meydanında ellerinde dövizlerle toplanan vatandaşlar, hırsızlık olaylarının çözüme kavuşturulmasını istedi. Hırsızların kendi evlerine de girdiğini, 50 senelik sazının çalındığını aktaran Ozan Abdullah Öztürk; "Hırsızlardan çok şikayetçiyiz. Şuanda bin 500 nüfusun 800 tanesinin evine hırsız girmiş. Biz bunun önlenmesini istiyoruz. Benim de evime hırsız girdi, rahmetli Şemsi Yastıman'dan almış olduğum 50 senelik sazımı da çaldılar. Bunun biran önce önlenmesini, köyümüzün kamera sistemiyle donatılmasını istiyorum. Söylemiş olduğum türküyü de hırsızlığın önlenmesi için anında yazmış oldum" dedi. Mahalle sakinlerinden Salih Yalçınkaya ise; "Bu konuda biz de rahatsızız. Daha yeni iki tane daha engelli vatandaşın evini soydular. İçler acısı" diye konuştu.

Bazı vatandaşlar da kendilerinin yurtdışında oldukları vakitlerde evlerine hırsız girdiğini, bazı eşyalarının çalındığını aktararak, suçluların yakalanmasını istedi.