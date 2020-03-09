Köyün mahalle olması için referanduma gittiler - Son Dakika

ELAZIĞ kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Şahinkaya köyü, İlçe Seçim Kurulu'nca yapılan referandum sonucu mahalle statüsüne alındı.

Elazığ'a bağlı 1600 nüfuslu, 450 haneli Şahinkaya köyünün belediye hizmetlerinden faydalanabilmesi için köy sakinleri, imza toplayarak Valiliğe başvurdu. Valiliğin talebi gönderdiği Yüksek Seçim Kurulu da, Şahinkaya köyünün mahalle statüsüne alınması için referandum yapılması kararı alındı.

İlçe Seçim Kurulu'nca pazar günü Şahinkaya köyünde kurulan sandığa giden 417 seçmenin 314'ü evet, 99'u hayır, 4'ü de geçersiz olarak oy kullandı. Oy sayımını yapılmasının ardından Şahinkaya köyü, Elazığ'ın 39'uncu mahallesi oldu. Resmi olarak Nisan ayında mahalle statüsüne alınacak olan Şahinkaya sakinleri, sorunlarının çözülmesini bekliyor.

Şahinkaya köyü muhtarı Hıdır Şahin, mahalle statüsüne alındıktan sonra belediyenin hizmetlerinden faydalanacaklarını söyledi. Şahin, "Evrakları tamamladık. Altyapıdan, doğalgaza, çocuk parkı gibi birçok hizmet alanında eksikliğimiz var. Bundan sonra belediyenin imkanlarından faydalanacağız" dedi.