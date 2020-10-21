Koyun satma vaadiyle dolandırıcılığa 2 tutuklama - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koyun satma vaadiyle buluştukları vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Ceyhan ilçesinde hayvancılıkla uğraşan A.A., geçen pazartesi günü Nurdağı ilçesine gelerek O.M. aracılığıyla tanıştığı İ.A.'dan koyun satın almak istedi. İkili 100 koyun için anlaştı. A.A., 45 bin lira peşinat verdi. İddiaya göre, İ.A. parayı aldıktan sonra evrakları getireceğini söyleyerek, gitti.

Uzun süre beklemesine rağmen İ.A. ile aracı O.M.'ye ulaşamayan A.A. dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu. Polis ekipelri O.M.'yi Nurdağı ilçesinde, İ.A.'yı ise İslahiye ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine koyuldu.