Koza İpek davası sanıklarına ceza yağdı (2) - Yeniden - Son Dakika

FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ve annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu, 5'i firari 20 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu sanık Akın İpek'in kardeşi Cafer Tekin İpek'e toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası, tutuksuz sanık annesi Melek İpek'e toplam 12 yıl 8 ay hapis ve 104 bin lira adli para cezası, diğer sanıklara değişen yıllarda hapis cezası verildi. Akın İpek'in de aralarında olduğu 5 firari sanığın dosyası ise ayrıldı.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cafer Tekin İpek, Şaban Yörüklü, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Koza İpek Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Tekin İpek'e 'terör örgütü üyeliği' suçundan 11 yıl 3 ay, 22 ayrı 'vergi kanununa muhalefet' suçundan 53 yıl 104 ay 201 gün, 'Sermaye Piyasa Kanununa muhalefet' suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası verdi. İpek, 'özel belgede sahtecilik' suçundan ise beraat etti.

Firari sanık Hamdi Akın İpek ve Cafer Tekin İpek'in tutuksuz yargılanan annesi Melek İpek'e ise 'terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay, 'Sermaye Piyasa Kanununa muhalefet' suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 12 yıl 8 ay 104 bin 100 lira adli para cezası verildi. Melek İpek'in adli kontrol hükümlerinin devamına hükmedildi.

DURUŞMADA TUTUKLANDI

Tutuklu sanık Şaban Yörüklü ile tutuksuz sanıklardan Harun Ekinci 'ye 'terör örgütü üyeliği' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, aynı suçtun Hasan Burak Sertcan'a 6 yıl 3 ay, Ali Serdar Hasırcıoğlu 'na ise 'terör örgütü üyeliği' ve 6 ayrı 'vergi kanununa muhalefet' suçlarından 27 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun tutuklanması kararlaştırıldı. Hasırcıoğlu, salonda bulunan kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanırken, tutuksuz sanık Şaban Aksüyek de 6 ayrı 'sahte fatura düzenlemek' suçundan 18 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

8 SANIĞA ÖRGÜTE YARDIM SUÇUNDAN CEZA VERİLDİ

Sanıklar Ebru İpek, İsmet Sivrioğlu, Özlem Özdemir, Fikret Şayan, Hüseyin Erden, Selim Elmasoğlu, Mahir Şermet'e 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 1'er yıl 13'er ay hapis, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu'na ise hem bu suçtan hem de 4 ayrı 'sahte fatura düzenleme' suçundan 15 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Firari sanıklar Hamdi Akın İpek, Pelin ve Osman Zenginer, Ayhan Yurttaş ve Nevin İpek'in ise dosyalarının ayrılması kararlaştırıldı.

ŞİRKET HİSSELERİ HAZİNEYE DEVREDİLDİ

Mahkeme, sanıklar Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun kayyum yönetiminde bulunan Koza-İpek Holding bünyesindeki hisselerinin müsadere yoluyla hazineye devrine, firari sınıklar Hamdi Akın İpek, Pelin Zenginer, Osman Zenginer, Ayhan Yurttaş ve Nevin İpek'in şirketlerdeki hisselerindeki kayyum kararının devamına hükmetti.