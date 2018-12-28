Kozaklı'da Okullar Tatil Edildi
19 dakika önce
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Nevşehir
'in Kozaklı
ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Kozaklı Kaymakamlığı tarafından ilçede aşırı buzlanma nedeniyle ilçe genelinde tüm okullar 28 Aralık
Cuma günü tatil edildiği açıklandı. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:03 Kaynak: İHA
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