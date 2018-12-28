Son Dakika Haberleri: Kozaklı'da Okullar Tatil Edildi

Kozaklı'da Okullar Tatil Edildi

19 dakika önce

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kozaklı'da Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kozaklı Kaymakamlığı tarafından ilçede aşırı buzlanma nedeniyle ilçe genelinde tüm okullar 28 Aralık Cuma günü tatil edildiği açıklandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:03 Kaynak: İHA

Aralık, Nevşehir, Kozaklı, Güncel
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