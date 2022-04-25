Kozan'da belediyenin yeni hizmet binası projesine tepki - Son Dakika
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Kozan'da belediyenin yeni hizmet binası projesine tepki

25.04.2022 19:41
Kozan'da belediyenin yeni hizmet binası projesine tepki

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, belediyenin yeni hizmet binasının, eski hal alanına yapılmasının esnafı mağdur edeceğini öne sürdü.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, belediyenin yeni hizmet binasının, eski hal alanına yapılmasının esnafı mağdur edeceğini öne sürdü.

Bilgili, bazı belediye meclis üyeleri ve esnafla Tufanpaşa Mahallesi'nde yaptığı basın açıklamasında, Kozan Belediyesinin yeni hizmet binası projesinin, eski hal binası alanına uygulanacağını söyledi.

Proje yerinin trafik yoğunluğu nedeniyle uygun olmadığını öne süren Bilgili, "Bizim önerimiz, yeni adliye binası yapılıyor. Eski bina boşaltıldıktan sonra belediye oraya taşınabilir. Biz de süreçle ilgili belediyeye gerekli desteği vereceğiz." dedi.

Esnaf Umut Ölmez de belediyenin kendilerine haksızlık ettiğini, mağdur olabileceklerini savundu.

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Hisarcık, AK Parti, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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