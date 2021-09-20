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Kozan'da eko turizm atağı - Son Dakika

Kozan'da eko turizm atağı

20.09.2021 13:47

Kozan'da eko turizm atağı Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karanebili ve Kuytucak mahalleleri Kozan Belediyesi desteği ile eko turizme kazandırılacak Adana'nın Kozan ilçesine bağlı 1100 rakımda ormanı, doğal kaynak suyu anıt ağaçları ile tabiat güzelliklerini bir arada barındıran, Kuytucak narı...

Kozan'da eko turizm atağı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karanebili ve Kuytucak mahalleleri Kozan Belediyesi desteği ile eko turizme kazandırılacak

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesine bağlı 1100 rakımda ormanı, doğal kaynak suyu anıt ağaçları ile tabiat güzelliklerini bir arada barındıran, Kuytucak narı ile coğrafi işaret alarak markalaşan Karanebili ve Kuytucak mahalleleri Kozan Belediyesi desteği ile eko turizme kazandırılacak.

Asırlık Anıt ağaçları ve doğal kaynak suyunun oluşturduğu tabiatı ile görenleri kendine hayran bırakan Karanebili Mahallesinde anıt ağaçlar koruma altına alınarak tescil işlemleri başlatılırken bölgedeki tarihi çeşme ve tabiat eko turizm ile cazibe merkezi haline getirilmesi için yerinde incelemeler tamamlandı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Karanebili Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Kozan Ticaret Odası tarafından geçen yıl coğrafi işaret alınarak markalaşan Kuytucak Narı'nın kırsal kalkınma ve köyden kentlere göçün önüne de geçeceğini kaydeden Başkan Özgan, pandemi ile birlikte eko turizmin ön plana çıktığını ve bunun için Kozan'da bir çok alan olduğunu kaydetti.

Karanebili Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, "Kuyucak Narımız geçen yıl artık marka haline geldi. İlçemizde bulunan doğal kaynak suyu olan Savruk suyu ve anıt ağaçlar tarihi çeşme doğanın bize hediyesi burayı turizme kazandırarak köyümüzün gençlerinin de geleceğine umut olmak istiyoruz. Yol ve mesire alanı düzenlemesi ile mahallemiz anıt ağaçlarımızın tescillenmesi ile turizme de kapı açmış olacak" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış ilçemizin merkezi ve kırsal mahallerini tarih doğa ile bütünleşiyor. Geçmişte bakanlarımıza yollamış olduğumuz ve lezzeti tadı ile fark oluşturan Kuytucak narımız için geçen yıl Kozan Ticaret odası Başkanı öncülük ederek coğrafi işaret aldı. Bugün bölgede anıt ağaçları bulunan ceviz, meşe, çınarlar ile kaplı ve bu tabiat güzelliğinin suyla buluşmasına ev sahipliği yapan bölgemizde tarihi çeşmesi ile doğa turizmine kazandırmak için bir araya geldik. Suyun ana kaynağı burası ve burası eko turizm olarak faydalanılmalı. Tarihi çeşmesi şifalı suyu açısından bu köyden Kozan faydalanmalı. En kaliteli nar bu bölgede yetişiyor. Anıt çınar, ceviz ve meşe ağaçları var. Bu vadide de muhtarlarımızın buradan sulama suyu alınmış bu düzenleme yapılırsa sulama suyunun yeri değişecek ve tabiata aksın bu su. Tarihi çeşmeler arası yaya yolu ulaşımı hazırlamak kamelyalar yapılırsa burası kamp yapanların ve doğa tutkunlarının gözdesi olacaktır" dedi.

Kozan'da eko turizm atağı
Kozan'da eko turizm atağı
Kozan'da eko turizm atağı
Kozan'da eko turizm atağı

Kozan Belediyesi, Turizm, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kozan'da eko turizm atağı - Son Dakika


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