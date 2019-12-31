Kozan'da "Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti" konulu konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kozan'da 'Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti' konulu konferans - Son Dakika

Kozan'da "Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti" konulu konferans

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde Anadolu Gençlik Dergisi Kozan Temsilciliği tarafından "Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti" konulu konferans düzenlendi.

Kozan'da

Adana'nın Kozan ilçesinde Anadolu Gençlik Dergisi Kozan Temsilciliği tarafından " Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti" konulu konferans düzenlendi.


Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Doğan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayıp ezan okunması ve şiirler ile devam etti.


Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Gençlik Dergisi Kozan Temsilcisi Ahmet Sönmez, "Anadolu Gençlik olarak bugün Kozan'ımızda Mekke'nin Fethi ve Kuran Ziyafeti programını icra ediyoruz. Bu program 81 ilde ve 600 ilçe noktasında şuan gerçekleştiriliyor. Bu programın gerçekleştirilmesinde Anadolu Gençlik Kozan Temsilciliği olarak elimizden gelen çaba ve gayreti gösterdik. Afiş ve el ilanları ile tüm hemşerilerimizi programımıza kapı kapı gezerek davet ettik" dedi.


Sönmez, "Biz bir itirazı burada gerçekleştiriyoruz. Biz Müslümanız Elhamdüllilah. Müslüman doğduk, Müslüman yaşayacağız ve Müslüman olarak ölmek istiyoruz. Bizi dönüştürmeye, değiştirmeye çalışanlara itirazımız var diyoruz. Bu itiraza katılanlar işte bugün buradalar. Bu sözü bize Efendimizin hadisi söylüyor. Ne demiş Efendimiz Kim bir kavme benzerse o da onlardandır diyor. O kavim kim. Bugün Allah nezdinde yürürlükten kaldırılmış Hristiyanlık ve Yahudilik inancı. Bu inançları bize dayatmaya çalışan güçler var. Biz Anadolu Gençlik olarak Türkiyeli Müslümanlar olarak itirazımız var diyoruz. Müslüman geldik Müslüman olarak gideceğiz. Bizim bu duruşumuza rağmen düşmanlar boş durmuyorlar. Gecelerini gündüzlerine katarak bize karşı saldırılarını en üst düzeyde gerçekleştiriyorlar. Çanakkale'de giremedikleri cepheden, Dumlupınar'da, Sakarya'da, kurtuluş savaşında giremedikleri cephelerden kültürel emperyalizm ile girmeye çalışıyorlar. Çeşitli oyunlar ile bizim üzerimizde boza pişiriyorlar. Biz bunlara itiraz ediyoruz. Bizler Anadolu Gençlik olarak siyonist hapishanesinde isyan çıkarmış Müslümanlarız. Siyonist dünyasına itirazımız var. Yeni bir dünya İslam Dünyasının kurulmasının mücadelesini yapıyoruz. Bizler bu gücü atalarımızdan ve ecdadımızdan alıyoruz. Geçmişte ecdadımız inanışının şahlanışını Malazgirt'te yaşamadı mı?" dedi.


Program daha sonra Korkut Ata Ünivresitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Doğan'ın "Mekke'nin Fethi ve Kuran Ziyafeti" konulu konferansını sunması ile devam etti. - ADANA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
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