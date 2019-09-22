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Kozan'da orman yangını

52 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde, Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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ADANA'nın Kozan ilçesinde, Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 10 dekarlık alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince devam ediyor.

Kozan Kalesi, Adana, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:55 Kaynak: DHA
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