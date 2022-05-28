Kozan'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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Kozan'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı

28.05.2022 21:22
Kozan'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi üzeri TOKİ Konutları, Bucak yol kavşağında meydana geldi. Metin Ciga idaresindeki 06 KA 7754 plakalı otomobil ile Onur Öztürk'ün kullandığı 01 UC 259 plakalı otomobil, Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi'nde çarpıştı.

Kaza sonrası her iki otomobilde bulunan Gülşen Ciga (36), Esra Ciga (14) ve Azra Ateş (14) yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alınmak üzere olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldılar.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA

Kozan'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
Kozan'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı
Kozan'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı

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Kaynak: İHA

Onur Öztürk, Adana, Kozan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kozan'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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