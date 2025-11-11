Korkutan yangın! Uykuda yakalandılar, hastanelik oldular - Son Dakika
Korkutan yangın! Uykuda yakalandılar, hastanelik oldular

Korkutan yangın! Uykuda yakalandılar, hastanelik oldular
11.11.2025 01:19
Adana'da bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangına uykudayken yakalanan 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 katlı bir binanı 2. katındaki dairede çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aslanpaşa Mahallesi Fehmi Özay Türkay Caddesi üzerinde A. G.'ye ait bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

YANGINA UYKUDA YAKALANDILAR, HASTANELİK OLDULAR

Saat 23.45 sıralarında meydana gelen yangında ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangına uykuda yakalanan ev sahibi A. G. (56), oğlu M. G. (33), eşi N.G. ve N. G. çocuğu dumandan etkilendikleri için ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, tedbir amaçlı olarak elektrik ve doğal gaz akışı kesildi. Yangında dumandan etkilenen ailenin hastanedeki tedavileri sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
