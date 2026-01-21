Adana'nın Kozan ilçesinde, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet araçlarıyla konvoy oluşturuldu.
Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan sürücüler, korna çalarak saldırıya tepki gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da YPG Saldırısına Tepki Gösterildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?