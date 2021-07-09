KOZAN'DA 'YÜZME BİLMEYEN KALMASIN' PROJESİNE 2 BİN BAŞVURU - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında çok sayıda çocuk yaz sıcaklarında serinlerken, bir yandan da yüzme eğitimi aldı. Projeye şimdiden 2 bin başvuru yapıldığı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Kozan ilçesinde de başladı. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bahçesine kurulan 200 metrekarelik havuzda ücretsiz yüzme öğrenmek isteyen çok sayıda çocuk yüksek sıcaklıkların yaşandığı ilçede hem serinledi hem yüzme öğrenerek suyun keyfini çıkardı. Günlük 200 öğrencinin 8 ayrı seansta yüzme öğrenmek için bir araya gelebileceği etkinlik için 2 bin başvuru yapıldı.

ÇOCUKLARA DONDURMA İKRAMI

AK Parti Kozan ilçe Başkanı Yusuf Bilgili de, gençlik kolları üyeleri ile birlikte İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin'i ziyaret ederek yüzme öğrenen kursiyerler ile bir araya geldi. Pandemi nedeniyla hijyen tedbirleri uygulandığı kursta Ak Partili heyet, öğrencilere dondurma ikram etti.