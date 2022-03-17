TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

17.03.2022 15:05
TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, müessesedeki törende, madencilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulundu.

Kozlu Müessesesine bağlı maden ocağında eksi 425 kodunda Kartiye-1 ayakta yeni üretim panosu için düzenlenen törende, kurban kesimi ve duaların ardından açılış yapıldı.

Törene, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz ile müessese müdür yardımcıları, sendika yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı
TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı
TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı
TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı
TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

YORUMLAR
500
Jaguar'lı çifte cinayette 5 sanığın yargılanmasına başlandı Jaguar'lı çifte cinayette 5 sanığın yargılanmasına başlandı 130 esnafın tahliye edildiği iş hanının yıkımına başlandı 130 esnafın tahliye edildiği iş hanının yıkımına başlandı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:45 İzmir'de 20 Mart'tan itibaren geçerli olacak toplu taşımaya zam geldi! Tam biniş 6,50 TL'ye yükseldi
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor
16:34 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna liderlerinin bir araya gelme olasılığı var
16:25 Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı
16:06 CHP'li Engin Altay: Ramazan'da pide kuyrukları göremeyeceğiz, insanların bütçesi olumsuz etkilenecek
15:59 Ukrayna televizyonu, "Kiev'deyim" diyen Kadirov'u yalanladı: Aslında Moskova'da!
15:58 FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın programına katılmıştı! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 17:02:59. #1.13#
SON DAKİKA: TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement