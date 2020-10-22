KPSS lisans adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı - Son Dakika

KPSS lisans adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
22.10.2020 14:21
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sınavları cevap kağıtları ve aday cevaplarını yayınladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020- KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sınavları cevap kağıtları ve aday cevaplarını yayınladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, 6 Eylül 2020'de yapılan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ile 12-13 Eylül 2020'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının cevap kağıtları ve aday cevapları ile cevap kağıtlarının görüntülerine kurumun internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle 10 gün süreyle ulaşılabileceği bildirildi.
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