Son Dakika Haberleri: Kredi Kartı Kopyalayanlar Polisten Kaçamadı

Kredi Kartı Kopyalayanlar Polisten Kaçamadı

3 dakika önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ilde kasiyer olarak çalıştıkları iş yerlerinde müşterilerin kredi ve banka kartlarını kopyalayan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kredi Kartı Kopyalayanlar Polisten Kaçamadı, System.String[]
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ilde kasiyer olarak çalıştıkları iş yerlerinde müşterilerin kredi ve banka kartlarını kopyalayan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara, Gaziantep ve Konya'daki akaryakıt istasyonu, kafe ve restoranlarda kasiyer olarak işe girip, sahte pos cihazlarıyla başkalarına ait kredi ve banka kartlarını kopyalayanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelileri, çalıştıkları iş yerlerine yakın yerlerdeki oto tamircisi ve nakliye firmalarına ait kıyafetleri giyerek takip eden polisler, kimlikleri tespit edilen Orhan A, Büşra Nur K, Harun A, Mesut K, Sami K ve Emre M'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Sami K. ve Mesut K'nin Antalya'nın Alanya ilçesinde ev satışı karşılığında bankadan 260 bin lira çeken yabancı uyruklu bir kadını silahla tehdit ederek, parasını çaldıkları için arandıkları öğrenildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:54 Kaynak: AA

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