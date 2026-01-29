Kredim 2025 Vizyonunu Açıkladı - Son Dakika
Ekonomi

Kredim 2025 Vizyonunu Açıkladı

Kredim 2025 Vizyonunu Açıkladı
29.01.2026 15:42
Kredim, 2025'te 9 milyar TL büyüyerek dönüşüm programıyla tüketici ve ticari finansmanı güçlendirdi.

FİNANSMAN şirketi Kredim, 2025 yılı finansal sonuçlarını ve gelecek vizyonunu paylaştı. Yılı bir 'yenilenme ve dönüşüm' olarak tanımlayan Kredim; iş modelini tüketici ve ticari finansman ekseninde yeniden kurguladığı 'Kredim Dönüşüm Programı' ile sürdürülebilir büyüme yolunda kritik bir eşiği geride bıraktığını bildirdi.

Kredim, 2025 yılını bir önceki yıla oranla 3 kat büyüterek 9 milyar TL toplam plasman hacmiyle tamamladığını açıkladı. Şirket, aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre yüzde 126 artırarak 3,4 milyar TL seviyesine yükselttiğini aktardı. Kredi hacmini ise yüzde 192,4 artışla 3,4 milyar TL'ye taşıdığını ifade etti. Kredim, 2025 yıl sonu karını bir önceki yıla oranla yüzde 135 büyüme ile kapattığını dile getirdi.

Şirketten yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kredim, 2025 yılında iş modelini çeşitlendirerek Param Grup ekosistemi içerisinde ödeme ve tahsilat alt yapısından kaynaklı, nakit akışına dayalı kısa vadeli tedarikçi finansmanı ürünlerine odaklandı. Ticari tarafta ödeme ve tahsilat sistemleriyle kredi çözümlerini aynı zeminde buluşturan bu 'bütünleşik finans' yaklaşımı sayesinde Kredim, KOBİ'lerin ve ticari işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırdı.

"Özellikle "POS Cironuzu Söyleyin, Kredim'de Kredi Limitiniz Hazır" modeli ve dinamik fiyatlama altyapısı, şirketin ticari kredilerdeki başarısında belirleyici rol oynadı. Ayrıca müşteri risk seviyesine göre kademeli kredi fiyatlama ve parametrik kampanya yönetim altyapısını içeren Dinamik Fiyatlama Altyapısı da sistemlere entegre edildi."

TÜKETİCİ FİNANSMANINDA DİJİTAL ODAK VE GÜÇLÜ MARKA İŞ BİRLİKLERİ

Bilgilendirmede şöyle denildi:

"Karlı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle tüketici finansmanındaki odağını tamamen online kanallara çeviren Kredim, stratejik iş ortaklıklarıyla pazar payını artırdı. Bu stratejinin en güçlü yansımalarından birisi, Param Grubu'nun 'ekosistemlerin etkileşimi' vizyonuyla hayata geçirilen Hopi iş birliği oldu. Hopi kullanıcılarının alışveriş yolculuğunun doğal bir parçası haline gelen ve 'Şimdi Al, Sonra Öde' (BNPL) deneyimini pürüzsüzleştiren bu iş birliği, şirketin dijital stratejisinin başarısını kanıtladı."

SİGORTA GÜVENCELİ ALIŞVERİŞ İLE BÜTÜNLEŞİK HİZMET

Şirket, 2025 yılında alışveriş kredisinin yüksek hızlı ve 'anlık' doğasını bozmadan müşteri deneyimini radikal bir şekilde iyileştiren stratejik bir projeyi hayata geçirdiğini bildirdi. Bir fintech, bir insurtech aracısı ve bir sigorta şirketinin teknolojilerini aynı ekosistemde buluşturan bu yenilikçi yapının müşterilere tam da finansal yükümlülük altına girdikleri ödeme anında İstem Dışı İşsizlik ve Ferdi Kaza gibi katma değerli güvenceler sunma problemini çözdüğü belirtildi. 'Sigorta Güvenceli Alışveriş' yaklaşımıyla kurgulanan bu süreçte; QR kodla yapılan ödemelerden 3DS ekranlarına kadar tüm temas noktalarında, işlem hızından ödün vermeden bütünleşik bir hizmet sağlandığı kaydedildi. Bu ekosistemin, kullanıcıların finansal güvenliğini en hızlı şekilde tesis ederken, tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir katma değer yarattığı söylendi.

2025 yılı finansal sonuçlarını ve şirketin gelecek vizyonunu değerlendiren Kredim Genel Müdürü Salih Öten, şunları söyledi:

"2025 yılı, Kredim Dönüşüm Programı'mızın somut çıktılarını aldığımız, iş modelimizi çeşitlendirerek hem tüketici hem de ticari finansmanda güçlü kaslar geliştirdiğimiz bir yıl oldu. Tüketici finansmanında online kanallara odaklanarak stratejik ortaklıklarla penetrasyonumuzu artırdık. Ticari tarafta ise Param Grup ekosisteminin gücünü arkamıza alarak, ödeme ve tahsilat altyapısından beslenen, nakit akışına dayalı tedarikçi finansmanı çözümlerimizle reel sektöre can suyu olduk. Geldiğimiz nokta, 2026 yılı için bizi son derece heyecanlandırıyor. Stratejik sektörlerde teknoloji ve finansı buluşturmaya devam edeceğiz. 2026 yılında, lojistik sektörü başta olmak üzere dijital KOBİ finansmanına odaklanacağımız KOBİ'lerimiz için uçtan uca dijital bir deneyim ile bütünleşik finans vizyonumuz kapsamında kredi başvuru ve kullanım süreçlerini tek platformda toplayan Kredim Business Mobil Uygulamamızı hayata geçireceğiz. 'Değer Katan Gömülü Hizmetler' yaklaşımımız ve uzun vadeli 'super app' vizyonumuz doğrultusunda, müşterilerimizin tüm finansal operasyonlarını bütüncül şekilde yönetebilecekleri bir platforma dönüşüm yolculuğumuzu sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

