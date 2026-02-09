Kremlin Küba'daki Durumu Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kremlin Küba'daki Durumu Değerlendirdi

09.02.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peskov, ABD'nin Küba'ya yönelik baskılarını eleştirerek, durumu kritik olarak nitelendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Küba'daki durumun giderek kötüleştiğini belirterek "ABD'nin boğma teknikleri ülkeye büyük zorluklar getiriyor. Kübalı dostlarımızla bu sorunların çözümü veya olası bir destek sağlamak için görüşüyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD, Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen müzakerelere ilişkin konuşan Peskov, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Peskov, ABD'nin Küba konusunda attığı adımları değerlendirerek "Küba'da durum gerçekten kritik. Bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Küba ile temas halinde olduklarının altını çizen Peskov, "ABD'nin boğma teknikleri ülkeye büyük zorluklar getiriyor. Kübalı dostlarımızla bu sorunların çözümü veya olası bir destek sağlamak için görüşüyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 30 Ocak'ta sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında telefonda görüşmüştü.

Donald Trump, 30 Ocak'ta, ulusal acil durum ilan eden ve Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan kararnameyi imzalamıştı.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kremlin, Ekonomi, Güncel, Rusya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin Küba'daki Durumu Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:22
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma“ iddiası ile soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası ile soruşturma başlattı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:28:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kremlin Küba'daki Durumu Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.