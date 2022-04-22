Kremlin: "Putin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek" - Son Dakika
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Kremlin: "Putin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek"

22.04.2022 20:44
Kremlin: "Putin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın başkenti Moskova'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin 26 Nisan'da düzenleneceğini belirten Sözcü Peskov, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere 26 Nisan'da Moskova'ya gelecek. Kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kabul edecek" dedi. BM Genel Sekreteri Guterres'in ofisi tarafından yapılan açıklamada görüşme doğrulanarak, "BM Genel Sekreteri 25 Nisan'da Rusya'yı ziyaret edecek. Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir çalışma toplantısı ve öğle yemeğinde bir araya gelecek. Genel Sekreter Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek" denildi.

BM Genel Sekreteri Guterres 19 Nisan'da Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi temsilcilerine mektup göndererek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den randevu talep etmişti. BM Genel Sekreterliği, Guterres'in Kiev programı için Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

(Erhan Altıparmak - İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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