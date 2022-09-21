Rusya Devlet Başkanı Putin, Kısmi Seferberlik İlan Etti

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Başkanlık Kararnamesi, Rusya Federasyonu vatandaşlarının seferberliğin bir parçası olarak Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nde hizmete çağrılmasını şart koşar. Seferberliğin bir parçası olarak askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli olarak görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak" denildi.

Kremlin, "Kısmi Seferberlik İlanı Hakkında" bir başkanlık kararnamesini bugün yayınladı. Putin'in imzaladığı kararnameye ilişkin yazılı açıklama şöyle:

"31 Mayıs 1996 tarihli 61-FZ sayılı Savunma, 31-FZ sayılı 26 Şubat 1997 tarihli Rusya Federasyonu'nda Seferberlik Hazırlıkları ve Seferberlik ve 53-FZ sayılı 28 Mart 1998 tarihli Askeri Görev ve Askerlik Hizmetine Dair federal kanunlar uyarınca, Başkan 21 Eylül 2022 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu'nda kısmi seferberlik ilan etti.

Başkanlık Kararnamesi, Rusya Federasyonu vatandaşlarının seferberliğin bir parçası olarak Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nde hizmete çağrılmasını şart koşar. Seferberliğin bir parçası olarak askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli olarak görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak.

Başkanlık Kararnamesi, seferberlik kapsamında askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşlarına ödeneklerle birlikte, askeri personel tarafından imzalanan askerlik hizmeti sözleşmelerinin süresini, sözleşmeli olarak görev yapan askeri personelin yanı sıra seferberliğin bir parçası olarak Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nde hizmete çağrılan vatandaşların tahliyesini de ortaya koymaktadır.

Rusya Federasyonu Hükümetine ve Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşlarında bulunan üst düzey hükümet yetkililerine ilgili talimatlar verilmiştir.

Kararname kapsamında, savunma şirketlerinin istihdam ettiği Rusya Federasyonu vatandaşları, bu kuruluşlardaki çalışmaları devam ettiği sürece seferberlik muafiyetinden yararlanacaktır. Rusya Federasyonu Hükümeti, muafiyet düzenleme hakkına sahip olan Rusya Federasyonu vatandaşlarının kategorilerini ve muafiyetlerin nasıl sağlanacağını belirtir."

PUTİN'DEN AVRUPA'YA: "RUSFOBİ'Yİ GELİŞİGÜZEL BİR SİLAH OLARAK KULLANDILAR"

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, halka seslenişinde şunları kaydetti:

"Batı'nın amacı, ülkemizi zayıflatmak, bölmek ve nihayetinde yok etmektir. 1991 yılında Sovyetler Birliği'ni bölmeyi başardıklarını ve şimdi aynı şeyi, Rusya'yı birbiriyle düşmanlık içerisinde olacak çok sayıda bölgeye bölünmesinin zamanının geldiğini açıkça söylüyorlar.

Bu planları çok önceden düzenlediler. Kafkasya'da uluslararası teröristleri desteklediler ve NATO'nun saldırgan altyapısını sınırlarımıza yaklaştırdılar. Rusya karşıtı bir köprübaşı mevzii olmak üzere planlanan Ukrayna'da on yıllardır Rusya'ya yönelik nefreti beslemek de dahil, Rusfobi'yi gelişigüzel bir silah olarak kullandılar,

Kiev rejimi, Donbas sorununa barışçıl bir çözümü açık bir şekilde reddettikten ve nükleer silah elde etme arzusunu açıkladıktan sonra Donbas'ta geniş çaplı yeni bir saldırının kaçınılmaz olduğu kesinlikle aşikar bir hale geldi. Bu bağlamda, önleyici bir askeri harekat düzenleme kararı gerekliydi ve tek seçenekti."